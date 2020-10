Autohome kündigt weitere Investitionen in Höhe von 168 Millionen US-Dollar in TTP Car Inc. an, um die größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen in China aufzubauen

BEIJING, 29. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Autohome gab unlängst bekannt, ein verbindliches Abkommen mit TTP Car Inc. („TTP"), einer führenden chinesischen Auktionsplattform für Gebrauchtwagen, abgeschlossen zu haben. Im Rahmen der Vereinbarung wird Autohome durch die Zeichnung von Vorzugsaktien am Kapital von TTP zu einem Gesamtkaufpreis von 168 Millionen US-Dollar in TTP investieren.

Kräftige Entwicklung des Gebrauchtwagengeschäfts zum Aufbau der größten Handelsplattform für Gebrauchtwagen in China

Autohome führt die Philosophie der „Vernetzung der Nutzer, der Stärkung der Anbieter und der Schaffung einer Win-Win-Kooperation" fort und nutzt seinen enormen Markeneinfluss und das riesige Verkehrsaufkommen, um den Nutzern eine Plattform zu bieten, die eine große Anzahl realer und effektiver Bezugsquellen für Kraftfahrzeuge anzeigt. Durch die Integration vieler Offline-Geschäfte, wie z. B. Preisermittlung, Fahrzeugunfalluntersuchung, Fahrzeugzustandsgarantie, Ratenzahlung und Versicherung, die von den Benutzern am meisten benötigt werden, ermöglicht Autohome die vollständige Abwicklung von Gebrauchtwagen-Transaktionen und erfreut sich großer Beliebtheit bei einem großen Nutzerkreis.

Nach jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit hat Autohome mehr als 40.000 aktive Händler, Millionen von Auktionstransaktionsdaten und Millionen von Benutzerdaten gesammelt, wobei das Geschäftsmodell drei Szenarien abdeckt: Neuwagenersatz, Gebrauchtwagenauktion und Endkundengeschäft. Heute ist das Gebrauchtwagengeschäft zu einem Champion unter den neuen Geschäften von Autohome geworden und eine wichtige Triebkraft für das finanzielle Wachstum des Unternehmens.

Auf der anderen Seite ist Autohome seit dem Einstieg von Ping An im Jahr 2016 zum größten Online-Portal für Ping An's Automobil-Ökosystem geworden. Die zukünftige Entwicklungsstrategie von Autohome für das Gebrauchtwagengeschäft besteht darin, alle Ausgangsdaten der gesamten Branche über ein SaaS-System zu verbinden, Risikokontrollmodelle mit den Daten über das Online- und Offline-Auktionsszenario von TTP zu erstellen, den Autohändlern One-Stop-Dienstleistungen in Bezug auf Finanzierung, Bezugsquelle und Transport der Fahrzeuge anzubieten, die Autohändler in die Lage zu versetzen, lokale und Remote-Transaktionen durchzuführen, und externe Dienstleistungsanbieter zu integrieren, unter anderem Offline-Tests, Eigentumsübertragung, Logistik, Kapitalgarantie und Finanzierung, um auf diese Weise die größte Transaktionsplattform und das größte Dienstleistungsnetzwerk für Gebrauchtwagen in China aufzubauen.