SmallRig bringt Utility Frame für Insta360 ONE X2 auf den Markt

SHENZHEN, China, 29. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Am 28. Oktober wurde Insta360 ONE X2 auf den Markt gebracht. Insta360 ONE X2 konzentriert sich auf gründliche Innovation, hat einen Durchbruch in der Wasserabweisungsfunktion, übernimmt die Leichtbauweise und behält das klassische Merkmal des unsichtbaren Selbstklebestiftes bei.

Um die Produktentwicklung voranzutreiben, arbeiteten SmallRig und Insta360 zusammen, um das Produkt bis zur Markteinführung zu polieren. Heute wurde der SmallRig Utility Frame für Insta360 ONE X2 für den perfekten Panoramablick unter verschiedenen Szenarien angekündigt.