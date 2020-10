Monument Mining gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („ Monument “ bzw. das „ Unternehmen “) freut sich, die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt zu geben, die am 28. Oktober 2020 in Vancouver, B.C., stattfand.

Robert Baldock, Vorsitzender, kommentierte: „Wir schreiten auf das Jahr 2021 zu und ich möchte unseren Aktionären nochmals für ihre langjährige Unterstützung danken. Bei wechselnden Marktbedingungen und aktuellen Fortschritten bei der Finanzierung und den operativen Zielen richten wir unseren Blick auf die Verbesserung der Unternehmensentwicklung und die Nutzung von strategischen Möglichkeiten, um den Wert des Unternehmens deutlich zu steigern.“

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Informationsrundschreiben von Monument auf SEDAR (www.sedar.com) oder unserer Website unter www.monumentmining.com.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.