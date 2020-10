Corona-Krise bremst Expansion des Discounters Action

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat die Expansion des Discounters Action in Deutschland und Europa abgebremst. Action-Chef Sander von der Laan sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Unsere Expansionsstrategie hat sich durch Corona nicht grundsätzlich verändert, aber es gibt einige Verzögerungen. Ursprünglich wollten wir in diesem Jahr 240 neue Läden in Europa eröffnen, jetzt werden es nur 163. Und der für dieses Jahr geplante Einstieg in den italienischen Markt ist auf das kommende Jahr verschoben."

Auch in Deutschland werde der Discounter, der in aktuell 379 Filialen hierzulande ein breites Angebot von Deko-Artikeln bis zu Nahrungsmitteln und von Mode bis zu Do-it-Yourself-Produkten anbietet, in diesem Jahr weniger neue Läden eröffnen als ursprünglich geplant. Dennoch werde die Zahl der Filialen um gut 40 steigen.