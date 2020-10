Seoul Viosys unterstützt mit Violeds-Technologielösung die Reduzierung der Verbreitung von Viren in öffentlichen und Mehrzweck-Einrichtungen

Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190), ein führender Anbieter von Verbindungshalbleiterlösungen, gab bekannt, dass Seoul Viosys zur Reduzierung der Verbreitung von Viren über die Luft seit August eine Aktion durchführt, bei der Anbieter von Klima- und Belüftungsanlagen dabei unterstützt werden, eine Desinfektion von Viren auf Grundlage der Violeds-Technologie in ihren Anlagen zu ermöglichen. Diese Aktion richtet sich an öffentliche und Mehrzweck-Einrichtungen, wie Lebensmittel- und Getränkemärkte oder Regierungsbüros. Die Desinfektions-Produkte von Violeds können nachträglich in Klimaanlagen von zahlreichen Herstellern installiert werden.

[Abb.1] Violeds-Module für die Desinfektionslösung (Grafik: Business Wire)

Bei Violeds handelt es sich um eine innovative UV-Technologie, die eine leistungsstarke Desinfektion und Sterilisierung jeglicher durch die Luft übertragener Verunreinigungen in Klimaanlagen ermöglicht, u. a. schädliche Viren und Bakterien. Es handelt sich um eine Technologie zum Schutz der Gesundheit, die nachweislich Viren und Bakterien ausschließlich durch UV-Licht und ohne Verwendung von Chemikalien inaktiviert. Die Anwender können auch ohne Austausch der Klimaanlage von dieser optimalen Lösung für viele Klimaanlagenmarken profitieren. Zudem führt die lange Lebensdauer der Violeds UV-LED von bis zu 50.000 Stunden zu einer langfristigen Aufwertung bestehender Installationen von Belüftungs- und Klimaanlagen.

Seoul Viosys entwickelte die Violeds-Technologie im Jahr 2005. Sie kann in verschiedenen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen. Der Abstand zu Objekten, die Dauer der Lichteinstrahlung, die Intensität, der Winkel und die Bestrahlungsfläche über die UV-Wellenlängen können optimal angepasst werden. Bei Tests der Violeds-Technologie durch die Forschungsgruppe der Korea University konnte in 30 Sekunden eine Sterilisierung des neuartigen Coronavirus von 99,9 % erzielt werden. Testergebnissen des Guangzhou Institute of Microbiology in China (CGMT) zufolge konnten Klimaanlagen bei einem chinesischen Kunden, die mit Violeds ausgestattet sind, nachweislich innerhalb von 2 Stunden 90 % verschiedener schädlicher in der Luft befindlicher Viren sterilisieren.

„Die Übertragung über Aerosole ist für den Betrieb von Klimaanlagen und Heizungen in Restaurants, Cafés und Sportstätten, wo Masken abgenommen werden müssen, ein Problem. Wir glauben, dass unsere neue Violeds-Desinfektionstechnologie dazu beiträgt, Viren in der Luft zu beseitigen, und es Menschen ermöglicht, ihr Leben auf angenehme Weise und ohne Bedenken in Bezug auf die COVID-19-Pandemie zu genießen“, sagte Chae Hon Kim, Executive Vice President von Seoul Viosys.

Bei Anfragen, sowie wenn Sie weitere Informationen über die Anwendungsgebiete von Violeds-Klimaanlagen-Desinfektionslösungen wünschen, besuchen Sie bitte die Website www.seoulviosys.com/en/.

Über Seoul Viosys

Seoul Viosys ist ein Komplettanbieter für UV-LED, VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), die Lichtquelle der nächsten Generation für 3D-Sensoren und -Laser, und ein Einzelpixel-RGB-„Micro-Clean-Pixel“ für Displays. Das 2002 als Tochterunternehmen von Seoul Semiconductor gegründete Unternehmen ist führend in der UV-LED-Industrie (LEDinside, 2018). Seoul Viosys verfügt über ein umfangreiches UV-LED-Portfolio mit allen Wellenlängen (200 nm bis 1600 nm), einschließlich ultravioletter Strahlen (UV), sichtbarer Strahlen und Infrarotstrahlen. Das Unternehmen hält mehr als 4.000 Patente im Zusammenhang mit UV-LED-Technologie. Violeds, die prominenteste UV-LED-Technologie des Unternehmens, bietet einer Vielzahl von Branchen optimale Lösungen für starke Sterilisation und Desinfektion (UVC), Hautregeneration (UVB), Wasser-/Luftaufbereitung und effektive Kultivierung für den Gartenbau. 2018 erwarb Seoul Viosys den führenden Optoelektronik-Spezialisten RayCan, um die fortschrittliche VCSEL-Technologie hinzuzufügen, die die Gesichtserkennung von Smartphones und autonomes Fahren unterstützt, und hat mit der Massenproduktion begonnen. Im Januar 2020 wurde ein disruptives „Micro Clean Pixel“ eingeführt, das das Potenzial hat, den Display-Markt grundlegend zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.seoulviosys.com/en/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201029006407/de/