HKTDC Autumn Sourcing Week | ONLINE im November

Obwohl die COVID-19-Pandemie die Geschäftstätigkeit weltweit weiterhin behindert, hat sich Online-Sourcing in Hongkong zur ultimativen Lösung entwickelt, die Handelstransaktionen möglich macht. Im Anschluss an die erfolgreichen erstmaligen Summer Sourcing Weeks | Go ONLINE veranstaltet der HKTDC seine nächste Online-Messe vom 16. bis 27. November unter dem Titel Autumn Sourcing Week | ONLINE (ASWO).

Autumn Sourcing Week | ONLINE (ASWO) (Graphic: HKTDC)

Benjamin Chau, HKTDC Deputy Executive Director, sagte dazu: „Die von der COVID-19-Pandemie verursachte Unsicherheit veranlasst immer mehr kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) dazu, sich auf Online-Werbung und -Betrieb umzustellen, und das ist innerhalb kurzer Zeit zur ,neuen Normalität‘ der Geschäftstätigkeit geworden. Da Einkäufer und Aussteller aufgrund der Pandemie nicht persönlich zusammentreffen können, hat der HKTDC ein „Online Business Matching“ eingeführt, um Networking und Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen.“

Unter dem Thema „A New Connected World Beyond the New Normal“ (Eine neu vernetzte Welt jenseits der neuen Normalität) bietet die ASWO wiederum eine One-Stop Online-Sourcing-Plattform für Einkäufer und Anbieter, wo diese auch in dieser schwierigen Zeit weiterhin neue Geschäftschancen in diversen Branchen erkunden können, beispielsweise Elektronik, Haushaltswaren, Beleuchtung, Außenbeleuchtung, Öko-Technologie, Geschenk- und Luxusartikel, Spielwaren, Babybedarf, Bürobedarf, Optik sowie Uhren. Auf dem Intelligence Hub findet eine Reihe von Webinars mit über 70 angesehenen Führungskräften und Experten aus der ganzen Welt statt, die Einblicke in die 11 genannten Branchen geben.

Mit Unterstützung des globalen HKTDC-Netzwerks von 50 Niederlassungen und einer leistungsstarken Datenbank bietet das Messeveranstaltungsteam der ASWO einen ausgezeichneten Kundendienst und im Voraus vereinbarte Geschäftstermine mit gezielten Partnern. Außerdem werden die neuesten Branchentrends und Entwicklungen enthüllt. Darüber hinaus kommt bei der ASWO weiterhin „Click2Match“ zum Einsatz, eine durch künstliche Intelligenz befähigte Business-Matching-Plattform, wo Käufer und Anbieter Online-Selfservice-Tools finden, darunter Terminkalender, Live-Chat, Video-Gespräche und E-Visitenkartenaustausch.

Messeeinkäufer können sich jetzt anmelden, um reibungsloses Online-Sourcing und Networking zu genießen:

https://bit.ly/3kocbEX

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201029006410/de/