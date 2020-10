---------------------------------------------------------------------------

SNP SE steigert Umsatz dank stark wachsendem Softwaregeschäft

- Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monate 2020 um 7% auf 106,3 Mio. EUR

- Softwaresegment wächst überproportional um 15,2% auf 35,5 Mio. EUR

- Partnernetzwerk international deutlich ausgebaut



- Auftragsbestand zum 30. September 2020 bei 98,2 Mio. EUR (+8% ggü. Vorjahr)

- Umsatz- und Ergebnisprognose für 2020 bestätigt



Heidelberg, 30. Oktober 2020 - Die SNP SE (SDAX, ISIN: DE0007203705), ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale

Transformationsprozesse, hat heute den Quartals-bericht für die ersten neun Monate 2020 veröffentlicht. Danach stieg der Konzernumsatz um 7% auf 106,3 Mio. EUR (9M 2019: 99,3 Mio. EUR). Dies ist wesentlich auf das Wachstum des margenstarken Segments Software zurückzuführen, das um 15,2% überproportional anstieg und rund 33% des Konzernumsatzes ausmacht (Vorjahr: 31%). Der Umsatz im Servicesegment legte im Berichtszeitraum um rund 3% auf 70,8 Mio. EUR zu (9M 2019: 68,5 Mio. EUR). Durch den verbesserten Produktmix konnte auch die Rohertragsmarge auf 87,9% gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert werden (9M 2019: 86,7%).



Das operative Ergebnis (EBITDA) verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 6,1 Mio. EUR (9M 2019: 7,0 Mio.). Grund hierfür sind im Wesentlichen die von 61,1 Mio. EUR auf 71,0 Mio. EUR gestiegenen Personalkosten: Durch die wachsenden Nachfrage nach Softwarelösungen hat SNP bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, insbesondere in die Softwareentwicklung aber auch in den Aufbau des Vertriebs zu investieren. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie verlangsamte sich jedoch das Wachstum, so dass die gestiegenen Personalkosten nicht vollständig durch einen höheren Umsatz ausgeglichen werden konnten. Damit erreichte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) nach neun Monaten einen Wert von 0,1 Mio. EUR (9M 2019: 1,2 Mio. EUR). Vor Steuern lag das Ergebnis bei -1,0 Mio. EUR, nachdem im Vorjahr 0,4 Mio. EUR erzielt wurden.