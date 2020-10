---------------------------------------------------------------------------

Haier Smart Home übertrifft die Erwartungen im dritten Quartal deutlich

- Gewinnwachstum von 38% im dritten Quartal



- Wachstum bei Umsatz und Ergebnis signifikant über dem Branchentrend

- Deutliche Wachstumsbeschleunigung auf den Überseemärkten

Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 30. Oktober 2020 - Haier Smart Home Co., Ltd. (D-Share ISIN CNE1000031C1, A-Share ISIN CNE000000CG9, "Haier Smart Home" oder "die Gesellschaft"), eines der börsennotierten Unternehmen der Haier Group, hat am 29. Oktober 2020 den Bericht zum dritten Quartal 2020 veröffentlicht. Im Zeitraum von Januar bis September 2020 hat Haier Smart Home einen Umsatz von RMB 154,4 Milliarden, einen dem Mutterunternehmen zuzuschreibenden Nettogewinn von RMB 6,3 Milliarden und einen dem Mutterunternehmen zuzuschreibenden und um Einmaleffekte bereinigten Nettogewinn von RMB 4,1 Milliarden erzielt.



Insbesondere im dritten Quartal verzeichnete die Gesellschaft ein deutliches Wachstum. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17% auf RMB 58,7 Milliarden. Der dem Mutterunternehmen zuzuschreibender Nettogewinn betrug RMB 3,5 Milliarden, was einem Sprung von 38% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der dem Mutterunternehmen zuzuschreibende und um Einmaleffekte bereinigte Nettogewinn betrug RMB 1,5 Milliarden, ein Anstieg von 43% gegenüber dem Vorjahr.



Die Entwicklung in den ersten drei Quartalen war heterogen. Das erste Quartal war von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und einem dadurch temporär gebremsten Wachstum geprägt. Dank der umgesetzten strategischen Anpassungen leitete Haier Smart Home bereits im zweiten Quartal die Trendwende ein. Die schnelle Erholung im zweiten Quartal beschleunigte sich im dritten Quartal noch einmal deutlich. Infolgedessen zeigte Haier Smart Home beim Umsatz ein deutlich höheres Wachstum als die Branche insgesamt. Gleichzeitig übertraf das Gewinnwachstum ebenso wie die Gewinnqualität bei weitem die Erwartungen.