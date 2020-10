LION E-Mobility AG: LION Smart erweitert seinen Kundenstamm in Nordamerika

Garching bei München, 30. Oktober 2020 - Die LION Smart GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, erhält von der Grande West Transportation Group Ltd. einen Auftrag für Ingenieurdienstleistungen im Bereich Entwicklung und Integration. Das Volumen des Entwicklungsauftrags liegt im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Grande West Transportation ist ein kanadisches Unternehmen, das mittelgroße Mehrzweck-Transitfahrzeuge für öffentliche und kommerzielle Unternehmen entwirft und konstruiert mit Sitz in Aldergrove, British Columbia, Kanada.

Der Entwicklungsvertrag zwischen Grande West Transportation und LION Smart umfasst Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Software, mechanische und elektrische Anpassung sowie die Integration mehrerer 400V-BMW-Batteriepacks in ein Demonstrator-Modell eines Shuttle-/Transitbusses von Grande West Transportation. Im Zuge dieses Auftrags führt LION Smart hochtechnologische Arbeiten durch, um die Integrierbarkeit der Akkupack-Lösung zu prüfen. Nach erfolgreichem Abschluss der Entwicklungsarbeiten besteht für 2021 die Möglichkeit von Folgeaufträgen über die Lieferung von Batteriepacks in signifikanten Stückzahlen.

"Wir freuen uns sehr über den Entwicklungsauftrag von Grande West Transportation und den Gewinn eines weiteren Kunden in Nordamerika," so Thomas Hetmann, Geschäftsführer der LION Smart GmbH. "Integrationsarbeiten und deren späteres Seriengeschäft stellen ein lukratives wie auch skalierbares Geschäftsmodell dar. Die Beauftragung zeigt, dass unsere Leistungen als Spezialist für Ingenieurdienstleistungen gefragt und auch weitere Kunden an unserer Expertise in diesem Bereich interessiert sind."

Neben dem in-house entwickelten modularen LIGHT-Batteriesystem entwickelt und realisiert LION Smart Integrationsdienstleistungen für Fahrzeugbatteriesystemlösungen auf Basis von BMW i3 Batterien und Modulen. Als Spezialist für die Entwicklung und Integration von Batteriesystemen sowie Batterielabortests arbeitet LION Smart seit vielen Jahren eng mit BMW zusammen.