Muehlhan AG: Muehlhan AG veröffentlicht Neunmonatszahlen 2020

Muehlhan AG veröffentlicht Neunmonatszahlen 2020

- Entwicklung deutlich belastet durch die COVID-19-Pandemie

- Umsatz beträgt € 196,5 Mio., EBIT liegt bei € 2,0 Mio.

- Auftragsbestand in Höhe von € 260 Mio.

- Umsatz von rund € 250 Mio. und leicht positives EBIT für 2020 erwartet

Hamburg, 30. Oktober 2020 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) hat von Januar bis September 2020 Umsatzerlöse in Höhe von € 196,5 Mio. (Vorjahr: € 218,0 Mio.) erzielt und weist ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von € 2,0 Mio. (Vorjahr: € 8,6 Mio.) aus. Die COVID-19-Pandemie wirkte sich sehr unterschiedlich auf die Regionen und Märkte von Muehlhan aus. Während in Nordamerika, im Nahen Osten und im Offshore-Geschäft die Auswirkungen deutlich spürbar waren und immer noch sind, konnten die europäischen Tochtergesllschaften ihre Aktivitäten - außer der im Offshore-Bereich - auf oder teilwese über dem erwarteten Niveau fortführen. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Industrien geringeren Fixkostenbasis sowie aufgrund entschlossener und zügig umgesetzter Kostenreduzierungs-programme konnten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf Muehlhan in Summe abgemildert werden.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt € 12,5 Mio. gegenüber € -2,8 Mio. im Vergleichszeitraum. Der deutlich positive Cashflow resultiert im Wesentlichen aus einer Verbesserung des Working Capital aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Forderungen und angearbeiteten Projekten. Außerdem wurden diverse Maßnahmen im Rahmen der Pandemie getroffen, um die Liquidität zu schonen.

Bei der geografischen Betrachtung zeigt sich, dass in Europa trotz der COVID-19-Pandemie ein Umsatzwachstum von € 8,6 Mio. auf € 178,0 Mio. erzielt werden konnte. Im Nahen Osten hingegen sanken die Umsatzerlöse um € 6,5 Mio. auf € 11,2 Mio. In Nordamerika brachen die Umsatzerlöse aufgrund von Verzögerungen beim Baubeginn von Projekten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um € 14,9 Mio. auf € 3,8 Mio. ein. Im Rest der Welt sank der Umsatz durch Reisebeschränkungen um € 8,7 Mio. auf € 3,5 Mio.