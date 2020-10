JPMORGAN belässt BASF SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Mit dem jüngsten Kursrücksetzer wegen Sorgen um eine zweite Pandemiewelle des Coronavirus sei die Bewertung der Aktien interessanter geworden, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei anderen Titeln gebe es jedoch mehr Aufwärtspotenzial./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 12:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. BASF Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de