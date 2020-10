---------------------------------------------------------------------------

MagForce AG gibt Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2020 und operative Highlights bekannt



- Signifikanter Anstieg an Patientenanfragen für das Nanotherm Therapiesystem zur Behandlung von Glioblastomen



- US-Studie zur fokalen Behandlung von Prostatakrebs: aktuelle Stufe bestätigt die Resultate aus Stufe 1 - die positiven Behandlungsergebnisse werden auch mit dem gestrafftem Verfahren erzielt



- Flexible Kommerzalisierungsmodelle für die fokalen Krebsbehandlungszentren in den USA etabliert



Berlin und Nevada, USA, 30. Oktober 2020 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, hat heute die Finanzergebnisse für das zum 30. Juni 2020 endende erste Halbjahr 2020 sowie die operativen Highlights bekannt gegeben.



"Im ersten Halbjahr 2020 haben wir weiterhin einige wichtige Meilensteine erreicht. Sowohl in der EU, durch unsere Roll-Out-Strategie, als auch in den USA, mit Start der nächsten Stufe unserer pivotalen klinischen Studie zur fokalen Tumorablation bei Prostatakrebs mit intermediärem Risiko, haben wir erhebliche Fortschritte erzielt. MagForce managt die sich konstant ändernde Situation rund um die COVID-19-Pandemie sehr gut und ich bin sehr zuversichtlich, dass MagForce durch die Umsetzung der Expansionsstrategie mit nachhaltigen Partnerschaften in Europa und durch die Bereitstellung unserer NanoTherm Therapie für Patienten in den USA, die an Prostatakrebs leiden, hervorragend für die Zukunft positioniert ist," sagte Ben Lipps, CEO der MagForce AG und MagForce USA, Inc. "Gleichzeitig ist MagForce operativ besser positioniert als je zuvor: die Zahl der Hirntumorbehandlungen in Europa steigt signifikant und nachhaltig, das Interesse weiterer Kliniken ist hoch und unsere pivotale Studie in den USA zur fokalen Behandlung von Prostatakrebs zeigt genau die positiven Ergebnisse, die wir uns erhofft haben."