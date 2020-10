Carlsberg wird zuversichtlicher

Nun steht es also fest: Im November müssen Bars und Restaurants erneut schließen. Das dürfte den Bier-Konsum in den eigenen vier Wänden weiter antreiben, nachdem die Marktforscher von Nielsen bereits im 1. Hj. in Deutschland den stärksten Anstieg beim Verkauf von Bier und Biermixgetränken seit 15 Jahren beobachteten.

Im März und April legte der Absatz von Kästen mit 20 Halbliterflaschen um 8,6% zu. Dennoch bleiben die Absatzeinbußen der Brauereien wegen des eingebrochenen Außer-Haus-Geschäfts hoch. Die Schließung der Gastronomie und ausgefallene Volksfeste führten zu einem Rückgang des Bierabsatzes von 6,6%. Die Umsatzverluste konnten von der stärkeren Verlagerung in den Lebensmittelhandel nicht vollständig abgefangen werden.