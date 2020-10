Foto: Einkaufskörbe mit Corona-Hinweis in Supermarkt, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland hatte sich im September vom Corona-Einbruch insgesamt weitgehend erholt, wie am Freitag veröffentlichte Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Demnach setzten die Einzelhandelsunternehmen zwar preisbereinigt 2,2 Prozent weniger um als im August, aber 6,5 Prozent mehr als im September letzten Jahres, wobei es auch einen Verkaufstag mehr gab. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz im September 2020 kalender- und saisonbereinigt real 2,8 Prozent höher.