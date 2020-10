Computerchips von NVIDIA erobern die Welt. NVIDIA ist der Pionier des GPU-beschleunigten Computing. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Produkte und Plattformen für die großen, wachsenden Märkte wie Spiele, professionelle Visualisierung, Rechenzentren und Automobilindustrie. Aktuell prägt der Hardware-Spezialist die wichtigsten Megatrends in der Technologie wie beispielsweise das Cloud Computing oder KI Anwendungen im weiteren Sinne. Punkto Corona-Krise sind viele Chipfirmen überraschend gut durch die Krise gekommen. Mehr noch: Die Anleger rechnen damit, dass es auch langfristig aufwärtsgeht. Nvidia ist heuer schon gut gelaufen und ist mit einer Marktkapitalisierung inzwischen der wertvollste Halbleiterkonzern der Welt. Das Management macht das einzig Richtige und übernimmt mit dieser luftigen Bewertung den für die Mobilbranche wichtigen Chip-Designer ARM.

Der Rebound nach dem Corona Sell Off übertraf nach nur 2 Monaten das am 19. Februar 2020 markierte All Time High bei 315,41 US-Dollar. Im großen Bild hat das Papier den nach dem Sell Off geltenden Aufwärtstrend verlassen und ist in eine flachere Aufwärtsbewegung eingeschwenkt. . Es lag auf der Hand, dass diese Steigerungsrate nicht ewig fortgeschrieben werden konnte. Obwohl sich NVIDIA nicht völlig vom allgemeinen Wirtschaftstreiben abkoppeln kann, versorgt der Chipriese schnell wachsende Märkte mit seinen revolutionären Halbleiterprodukten. Mit Ausnahme von AMD beherrscht kein anderer Produzent diese Technik. Mit dem vorgestrigen Tagesverlust wurde der Aufwärtstrend verlassen, was auch als Verkaufssignal gedeutet werden kann. Unterschreitet der Kurs nachhaltig den Support bei 480 US-Dollar ist der Trend gebrochen und es drohen weitere Verkäufe der Aktie durch die Marktteilnehmer.