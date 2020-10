JPMORGAN belässt FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC nach Quartalszahlen von 94,80 auf 91,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dass der Pharmakonzern den Ausblick bestätigt und nicht erhöht hat, habe seitens der Investoren Kopfkratzen und Nägelkauen zur Folge gehabt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal werde aber nicht zum Horrortrip werden, FMC werde mit dem Nettogewinn am Jahresende das obere Ende der in Aussicht gestellten Gewinnspanne erreichen./bek/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 22:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 12:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Fresenius Medical Care Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de