PSI auch im dritten Quartal mit stabilem Auftragseingang und Umsatz - Umsatz mit 158,1 Millionen Euro knapp auf Vorjahresniveau - EBIT mit 8,9 Millionen Euro weiterhin im Rahmen der Guidance - Operativer Cashflow um 11,4 Millionen auf 13,2 Millionen EUR verbessert

Kennzahlen (TEUR) 01.01. - 01.01. - Verände- 30.09.2020 30.09.2019 rung Umsatz 158.139 159.718 -1,0 % EBIT 8.874 10.479 -15,3 % Konzernergebnis 5.961 7.147 -16,6 % Ergebnis je Aktie 0,38 0,46 -17,4 % (EUR)

Berlin, 30. Oktober 2020 - Der PSI-Konzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 trotz der Auswirkungen der Coronakrise mit 178 Millionen Euro knapp den Rekordauftragseingang des Vorjahreszeitraums erreicht (30.09.2019: 182 Millionen Euro). Der Auftragsbestand am 30.09.2020 lag mit 159 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert (30.09.2019: 156 Millionen Euro). Der Konzernumsatz erreichte mit 158,1 Millionen Euro ebenfalls knapp den Vorjahreswert (30.09.2019: 159,7 Millionen Euro) und war wie schon im ersten Halbjahr stärker durch das Energiesegment geprägt. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit 8,9 Millionen Euro 15,3 % unter dem Vorjahresergebnis (30.09.2019: 10,5 Millionen Euro) und über der Guidance aus dem März 2020 (Rückgang um 20 %). Darin sind negative Währungseffekte und Risikovorsorge, unter anderem für Personalangelegenheiten und Zahlungsrisiken, enthalten. Das Konzernergebnis verringerte sich auf 6,0 Millionen Euro (30.09.2019: 7,1 Millionen Euro).



Das Segment Energiemanagement (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) erzielte in den ersten neun Monaten einen etwa 5 % höheren Umsatz von 85,0 Millionen Euro (30.09.2019: 81,0 Millionen Euro) und ein 10 % geringeres Betriebsergebnis von 4,0 Millionen Euro (30.09.2019: 4,4 Millionen Euro). Die Nachfrage aus Energieexportländern wie Russland, den Golfstaaten und Malaysia leidet unverändert unter den niedrigen Energiepreisen infolge der Pandemie. Der Ergebnisbeitrag aus den Geschäftsbereichen Gasnetze und Energiehandel ist entsprechend zurückgegangen, in Südostasien wurden die Kapazitäten bereits im ersten Quartal angepasst. Nach der Integration der 2019 übernommenen BTC Smart Grid konnte das Softwaregeschäft für Stromnetzbetreiber in Zentraleuropa und Russland bei Umsatz und Ergebnis deutlich zulegen. Auch das Geschäft mit Software für Elekrobus-Betriebshöfe, Bahnen und Werkstätten entwickelt sich vor dem Hintergrund der beginnenden ökologischen Verkehrswende sehr gut.