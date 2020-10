TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Freitag stärker nachgegeben. Die Zahlen der großen US-Technologiekonzerne hatten die hohen Erwartungen der Anleger teilweise nicht ganz erfüllt, so dass es im nachbörslichen Handel bei einigen der Schwergewichte nach unten ging. Dies überlagerte die positive Tendenz der Wall Street am Donnerstag.

Es habe Schwachstellen in den Quartalsberichten der US-Technologiekonzerne gegeben, betonte Marktanalyst David Madden von CMC Markets. So hatte der verzögerte Marktstart des iPhone 12 Apple einen Gewinnrückgang im vergangenen Quartal beschert. Bei Amazon seien die Zahlen zwar robust ausgefallen, doch hätten die Aussagen des Finanzvorstands zu steigenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Corona-Krise belastet, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid an.