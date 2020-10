Dieser Schuss mit den erhofften guten Quartalszahlen der großen Technologieunternehmen ging in der US-Nachbörse nach hinten los.

Es waren zwar nicht die durchaus guten Zahlen an sich, aber es zeigte sich ein weiteres Mal, wie viel von diesem starken Wachstum schon in den jeweiligen Aktienkursen steckt. Unter 11.140 Punkten droht im Technologie-Index Nasdaq 100 aus technischer Sicht nun ebenfalls eine Trendwendeformation, die sowohl im Deutschen Aktienindex bereits vor einer Woche als auch im marktbreiten S&P 500 in dieser Woche bereits aktiviert wurde.