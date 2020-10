Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,1678 (06:18 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1650 im US-Geschäft markiert wurde.

Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 104,30. In der Folge notiert EUR-JPY bei 121,81. EUR-CHF oszilliert bei 1,0682.

Die Finanzmärkte befinden sich in einer nervösen Grundfassung. An den Aktienmärkten waren gestern Gelüste auf „Bottom-Fishing“ dominant. Gut, der Boden von gestern mutierte heute früh zur ersten Widerstandszone. Edelmetalle sahen sich Verkaufsdruck ausgesetzt, der aber nicht dynamisch wurde. Der USD gewinnt gegenüber dem Euro an Boden, da Europa Lockdowns einführt, die das Wirtschaftsleben insbesondere im Dienstleistungssektor in Mitleidenschaft ziehen. Ein zweiter Aspekt der Euro-Schwäche gegenüber den Hauptwährungen ist durch die Erwartungshaltung geprägt, dass die EZB mit ihrer anstehenden Politik die Attraktivität des Euros untergräbt.

Die Corona-Lage unterminiert Zuversicht an den Märkten. Entspannung ist in westlichen Ländern anders als in Asien nicht absehbar hinsichtlich der Kriterien, die in der Politik als relevant definiert werden. In Deutschland wurden in den letzten 24 Stunden 18.681 Personen positiv getestet (neuer Rekordwert). In den USA wurde ein neuer Rekordwert von mehr als 91.000 positiv getesteten Personen gemeldet. Anders als in Europa sind Lockdowns in den USA zumeist verpönt.