Der Nel ASA-Spin-Off Everfuel hat seinen Börsengang abgeschlossen. Die Aktien waren im Vorfeld mehrfach überzeichnet, sodass sich der Ausgabepreis von 22 norwegischen Kronen am oberen Rand der Preisspanne orientierte. Der erste Handelstag war volatil, wurde aber auf einem Tageshoch ziemlich exakt im Bereich des Ausgabepreises beendet.

Everfuel wurde 2019 aus dem Nel ASA-Konzern ausgegliedert. Dennoch hält Nel ASA nach wie vor rund 20 Prozent an dem Unternehmen und hat auch beim jetzigen Börsengang weitere Aktien gezeichnet. Steigende Everfuel-Kurse spülen also auch bei der norwegischen Mutter ordentlich Geld in die Kasse.

Weitere Kurstreiber für Nel ASA sind in der kommenden Woche zu erwarten. So wird das Unternehmen am 5. November seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Es bleibt abzuwarten, ob Nel ASA – die sich bisher beinahe ausschließlich auf Forschung und Entwicklung konzentriert haben – schon im dritten Quartal Gewinne verzeichnen konnten.

