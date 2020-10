Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Drei Tage bevor Deutschland in einen neuen Teil-Lockdown geht, zeigen sich Anleger an der Börse zurückhaltend. Gegen 9:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.530 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent schwächer als bei Donnerstagsschluss. Kurz nach Handelsstart waren alle DAX-Titel bis auf RWE im Minus.Die kräftigsten Abschläge gab es zu Handelsbeginn bei Merck , Deutscher Bank und Delivery Hero. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1682 US-Dollar (+0,10 Prozent).