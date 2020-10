INC-Verbraucherstudie ermittelt am schnellsten wachsenden Trend bei energiesteigernden und verdauungsfördernden gesunden Nahrungsmitteln, wobei eine Zunahme bei immunstärkenden Nahrungsmitteln erwartet wird

Trends zeigen, dass in den nächsten fünf Jahren die Energiesteigerung und die Gesundheit des Verdauungstrakts für die Verbraucher an Bedeutung gewinnt und dass durch COVID-19 auch die Immunstärkung wichtig werden könnte

REUS, Spanien, 30. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Der Verzehr von Lebensmitteln, die die Energie steigern und eine gesunde Verdauung fördern, ist aktuell einer der am stärksten wachsenden Verbrauchertrends. In der Kategorie Gesundheit und Wellness wird für diese beiden Märkte das größte Wachstum erwartet, wie eine kürzlich durchgeführten Verbrauchertrendstudie ergab. Dabei könnte bis 2024 der Markt für energiesteigernde Produkte um 50% wachsen, während ein Wachstum von 32% für Produkte, die die Verdauungsgesundheit unterstützen, prognostiziert wird. Zwar ergab die Studie auch, dass die Gewichtskontrolle nach wie vor der größte Bereich ist, der den Verbrauchern Sorgen bereitet, jedoch wird in diesem Bereich nicht mit einem so schnellen Wachstum gerechnet wie bei den bereits erwähnten Produkten.