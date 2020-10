Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Märkte sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Wir werfen heute einen Blick auf die Zahlen von FACEBOOK, AMAZON, TWITTER, APPLE und ALPHABET und die Reaktion der Börse auf den Super-Thursday an der Wall Street. Außerdem: ELRINGKLINGER verkündet ein Brennstoffzellen Joint Venture.

An der Wall Street erholten sich die Indizes gestern deutlich, doch schon in der Nachbörse rutschten die Kurse wieder ab. Auch heute früh sind die Indikationen deutlich im Minus. Unsicherheit und Volatilität bleiben präsent. Die Umsätze waren gestern deutlich überdurchschnittlich. Von Panik kann aber noch keine Rede sein. Gestern war Super-Thursday an der Wall Street. BigTech präsentierte Zahlen zum abgelaufenen Quartal und beeindruckte. Die Kurse gaben per Saldo trotzdem nach. Außer bei Google-Mutter ALPHABET reichte es bei keinem der Großen für neue Impulse. Im Detail: