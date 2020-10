---------------------------------------------------------------------------

MBH ERWIRBT AUSTRALISCHE COBUL CONSTRUCTIONS FÜR IHR

BAUDIENSTLEISTUNGSSEGMENT



London, 30. Oktober 2020 - Die MBH Corporation plc (MBH) erwirbt 100 % von Cobul Constructions (C&B Pty Ltd) für ihr Baudienstleistungssegment und übernimmt damit ihr erstes Unternehmen aus Australien. Mit der Akquisition stärkt MBH ihr Baudienstleistungssegment und erweitert die geographische Reichweite. Dabei handelt es sich um die insgesamt neunte Akquisition im Jahr 2020.



In den letzten Jahren hat Cobul Constructions einen durchschnittlichen Jahresumsatz von rund 11,6 Mio. AUD erzielt, und in den 12 Monaten bis zum 30. September 2020 betrug das ungeprüfte EBIT 2,7 Mio. AUD. Mit dieser jüngsten Akquisition steigen die Pro-Forma-Umsätze von MBH im Geschäftsjahr 2020 auf 98 Mio. GBP. Das geschätzte Wachstum des Gewinns pro Aktie infolge dieser Übernahme beträgt etwa 18 %.



Zu den Kunden von Cobul gehören neben der nationalen Regierung Australiens die Nationalbibliothek von Australien und das Canberra Theaterzentrum.

Der Gesamtkaufpreis für den Erwerb von Cobul Constructions beläuft sich auf ca. GBP 5 Mio. bis GBP 8 Mio., wovon ein Teil durch eine börsennotierte Anleihe gemäß dem MBH-Anleiheprogramm mit den folgenden Bedingungen beglichen wird:



* 5 Jahre Laufzeit, Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit und

* 5 % Kupon pro Jahr, halbjährlich zahlbar



IR- und Pressekontakt:



MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953

Kirchhoff Consult AG, Anika Heske, anika.heske@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 39



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Cobul Constructions



C&B Pty Ltd agiert unter dem Namen Cobul Constructions ('Cobul'). 2001 wurde das Unternehmen in Australien gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Canberra, ACT.



Cobul ist auf gewerbliche Bauprojekte für den staatlichen und privaten Sektor spezialisiert. Das Unternehmen hat sich zu einem Branchenführer entwickelt, der für seine Kompetenz bei komplexen Bauprojekten und für seine akribische Einstellung zur Endqualität und Fertigstellung der Projekte bekannt ist. Ihr Kundenportfolio konzentriert sich auf Regierungsaufträge, und ihre wichtigsten Dienstleistungen sind Projektmanagement, Baumanagement, Pauschalaufträge, Ausstattungen und Renovierung.



https://www.cobulconstructions.com.au



Über MBH



Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com



