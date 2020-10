MBH STÄRKT MIT DER ÜBERNAHME DER AUSTRALISCHEN COBUL CONSTRUCTIONS IHR BAUDIENSTLEISTUNGSSEGMENT



London, 30. Oktober 2020 - MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, setzt mit ihrer neunten Akquisition im Jahr 2020 und der ersten in Australien ihren Akquisitionskurs fort. Die Übernahme von Cobul Constructions stärkt das bereits bedeutende Baudienstleistungssegment von MBH und erweitert die geographische Reichweite sowie die Pro-Forma-Umsatz der Unternehmen der MBH-Gruppe auf 98 Mio. GBP für das Geschäftsjahr 2020.



Das Portfolio von MBH wächst mit der 100 %igen Übernahme des führenden spezialisierten gewerblichen Bauunternehmens Cobul Constructions weiter. Cobul arbeitet in erster Linie mit der australischen Regierung und dem Privatsektor zusammen und hat sich zu einem Branchenführer in Australien mit einem beeindruckenden Kundenstamm entwickelt, dem die national Regierung, die Nationalbibliothek von Australien und das Canberra Theaterzentrum angehören. Mit der Akquisition von Cobul Constructions wächst das Baudienstleistungssegment von MBH auf 6 Unternehmen.



In den letzten Jahren hat Cobul Constructions einen durchschnittlichen Jahresumsatz von rund 11,6 Mio. AUD erzielt, und in den 12 Monaten bis zum 30. September 2020 betrug das ungeprüfte EBIT 2,7 Mio. AUD. Mit dieser jüngsten Akquisition steigen die Pro-Forma-Umsätze von MBH im Geschäftsjahr 2020 auf 98 Mio. GBP. Das geschätzte Wachstum des Gewinns pro Aktie infolge dieser Übernahme beträgt etwa 18 %.



Cobul Constructions ist als ein weiteres stabiles Unternehmen das jüngste Beispiel für die Agglomerationsstrategie von MBH. Das Unternehmen wurde vor fast 20 Jahren in Canberra gegründet, wo der größte Teil des Unternehmens noch immer ansässig ist. Das Unternehmen ist bekannt für seine Arbeit an hochkomplexen Bauprojekten sowie für die hohe Qualität der Ergebnisse. Daher ist Cobul äußerst gefragt und hat trotz der unvermeidlichen Auswirkungen von COVID-19 auf ihren Sektor bereits Projekte im Wert von 9,6 Mio. AUD für das Jahr 2021 gesichert.

