BARCLAYS belässt Santander auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander nach Quartalszahlen von 2,60 auf 2,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bank habe die Erwartungen übertroffen und den Ausblick erhöht, schrieb Analyst Fernando Gil De Santivanes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn in den Jahren bis 2022 und traut den Spaniern zu, die Dividende 2021 auf 0,10 Euro je Aktie zu verdoppeln. Die Aktie bleibt sein bevorzugter Branchentitel./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 21:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 21:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Banco Santander Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de