Steht die Apple Aktie vor einem Crash? Die iPhone-Verkaufszahlen enttäuschen, der Ausblick bleibt vage. Wollen sie mehr erfahren?

Das war gestern ein Schuss in den Ofen bei allen Anlegern, die in der Hoffnung auf gute Quartalszahlen die Aktie von Apple (US-Nachbörse -4,22% auf $110,45) gekauft haben. Die Apple Aktie ist nachbörslich kräftig gefallen. Der Apple Kurs stand unter Druck, weil das Unternehmen zu vage blieb beim Ausblick auf das laufende Quartal und wenn schon die iPhone-11-Verkäufe so deutlich unter den Erwartungen zurückblieben stellen sich viele daher die Frage, ob es im Weihnachtsquartal mit dem iPhone 12 so viel besser werden kann. Wie es mit der Apple-Aktie weitergehen könnte lesen Sie auf: Steht die Apple Aktie vor einem Crash?