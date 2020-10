Die größte ALDI SÜD Filiale der Welt eröffnet im Ruhrgebiet (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am Samstag, den 31. Oktober, eröffnet in Mülheim an

der Ruhr die größte ALDI SÜD Filiale der Welt. Der XXL-Store verfügt über knapp

2000 Quadratmeter Verkaufsfläche - das ist etwa das Doppelte einer

durchschnittlichen Filiale.



Dieser ALDI SÜD ist einfach gigantisch. Kunden erwartet in der Mülheimer

Mannesmannallee 32 künftig zwar das vertraute Sortiment, doch die räumlichen

Ausmaße, auf die es verteilt ist, werden sie staunen lassen. Die Rekordgröße

kommt durch eine bauliche Erweiterung zustande. Nach der Schließung eines

benachbarten Geschäfts konnte ALDI SÜD dessen Räumlichkeiten baulich integrieren

und die bestehende Verkaufsfläche um knapp 300 Quadratmeter auf insgesamt 1940

Quadratmeter vergrößern. Mehr gibt es weltweit in keiner anderen ALDI SÜD

Filiale - weder in Ungarn, Österreich, Slowenien, Italien, der Schweiz oder

China, noch in Australien, Großbritannien, Irland oder den USA.









Möglich macht die Expansion ein flexibles Einrichtungskonzept. Zuletzt hatte der

Discounter mit der Eröffnung von urbanen Filialen in Köln (https://unternehmen.a

ldi-sued.de/de/presse/pressemitteilungen/filialen-regionales/2018/pressemitteilu

ng-zurueck-im-herzen-von-rodenkirchen-aldi-sued-eroeffnet-filiale-im-neuen-desig

n/) , Düsseldorf (https://unternehmen.aldi-sued.de/de/presse/pressemitteilungen/

filialen-regionales/2020/pressemitteilung-aldi-sued-eroeffnet-am-koe-bogen-ii-ei

ne-frische-filiale/) und Frankfurt am Main (https://unternehmen.aldi-sued.de/de/

presse/pressemitteilungen/filialen-regionales/2020/pressemitteilung-neue-aldi-su

ed-filiale-schmiegt-sich-in-die-innenstadt/) gezeigt, wie geschmeidig sich deren

Gestaltung auch den mitunter schwierigen Rahmenbedingungen enger Innenstädte

anpassen lässt. In Mülheim, nicht weit vom Sitz der ALDI SÜD Verwaltung, kommt

diese Flexibilität nun im großen Stil zum Tragen. "Was den Bau und die

Einrichtung unserer neuen Filialen angeht, sind wir sehr beweglich und können so

nicht nur Nischen in der City nutzen", sagt Tom Ritzdorf, Leiter

Filialentwicklung bei ALDI SÜD in Dormagen. "Wenn sich bei Bestandsimmobilien

eine sinnvolle Gelegenheit bietet, nutzen wir auch gerne zusätzlichen Raum."



Frische wird großgeschrieben



Kunden bietet die neue Filiale ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Die

Verkaufsfläche ist im neuesten Design ausgestattet und streckt sich in sieben

Gängen auf einer Breite von insgesamt 30 Metern über eine Länge von bis zu 60

Metern. Großzügig angelegt ist der Frische-Bereich. Schon am Eingang wartet eine

große Auswahl an frischem, teils gekühltem Obst und Gemüse sowie Frischfleisch

und Fisch. Insgesamt verfügt die Mülheimer Filiale über mehr als 70 Meter

Kühlregale. Einen weiteren Frische-Akzent setzt das Angebot MEINE BACKWELT. Das

Sortiment umfasst viele Backartikel, darunter verschiedene Brot- und

Brötchen-Sorten sowie Convenience-Artikel. Mitarbeiter bereiten die Backwaren

mehrmals täglich ofenfrisch in der Filiale zu. Zum Sortiment gehört schließlich

auch ein Kräuter-Kleingarten, in dem sechs verschiedene Sorten angebaut und

erntefrisch verkauft werden. Möglich macht das eine exklusive Kooperation mit

Infarm aus Berlin (https://unternehmen.aldi-sued.de/de/presse/pressemitteilungen

/unternehmen/2020/pressemitteilung-indoor-farming-aldi-sued-und-infarm-lassen-fr

ische-kraeuter-in-filialen-wachsen/) , dem weltweit am schnellsten wachsenden

Farming-Netzwerk.



Sprung an die Spitze



Der Standort in der Mannesmannallee besteht seit Ende 1993. Mit 1661

Quadratmetern Verkaufsfläche gehörte die Filiale schon vor ihrem Umbau zur

Topliga der größten Filialen. Die durchschnittliche Größe der ALDI SÜD Filialen

liegt bei knapp 1000 Quadratmetern. Platz eins im Raum-Ranking belegte bislang

die ALDI SÜD Filiale in Jestetten. Der Standort nahe der Schweizer Grenze

verfügt über 1770 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die kleinste ALDI SÜD Filiale

befindet sich in der Nürnberger Königstraße. Hier kaufen Kunden auf rund 400

Quadratmetern ein.



