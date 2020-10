30.10.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) 's Aktie machte in den letzten Tagen wenig Freude - Delle mit Kaufchancen ode rist der Wasserstoffzug ertsmal abgefahren? Ballard Power ist das Urgestein der Brennstoffzellentechnologie und ein baissinvestment, wenn man an den Erfolg der diversen Wasserstoffinitiativen der EU, Deutschlands, Frankreichs, Chinas, einiger US-Bundesstaaten und diversen anderen Nationen und Wirtschaftsverbänden. Und Ballard zementiert seine starke Position im Wettrennen um die führenden Brennstofffzellenhersteller:



Audi unterzeichnet feste Verträge mit Ballard Power

in Form von Vertragserweietrungen des bereits seit Jahren bestehenden Technologie-Entwicklungs-Vertrages und in Form eines Patent-Lizenzvertrages. So wurde die im September in Form eines MoU bereits angedeutete neue Marktoffensive besiegelt: Balalrd erweitert so seine Möglichkeiten das FCgen-HPS-Produkt, ein emissionsfreies Hochleistungs-Stack mit PEM (Basisbestandteil einer Brennstoffzelle, wobei Ballard seiner PEM einen hohen Wettbewerbsvorsprung gegenüber dem Wettbewerb zuschreibt) anzubieten: Ballard erhält das Recht die gemeinsam entwickleten Stacks für alle Einsatzeingebiete anzubieten - nicht nur für transport und Mobilitätslösungen, die auch eingeschlossen sind.