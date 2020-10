Logwin AG: Quartalsmitteilung - Logwin mit erfreulicher Ergebnisentwicklung im dritten Quartal

Grevenmacher (Luxemburg) - Nach einem deutlichen Einbruch der Weltwirtschaft im Frühjahr 2020 infolge der Covid-19-Pandemie hat im zweiten Quartal insgesamt eine spürbare Erholung eingesetzt. In den meisten Volkswirtschaften wird das Vorkrisenniveau weiterhin unterschritten. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für das Jahr 2020 einen spürbaren Rückgang der Weltproduktion gefolgt von einem deutlichen Anstieg im Jahr 2021. Die Prognosen unterliegen bestimmten Annahmen über die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens der Covid-19-Pandemie und dessen wirtschaftlichen Folgen. Sie sind damit mit hoher Unsicherheit behaftet, insbesondere angesichts wieder deutlich steigender Infektionszahlen.

Die für Logwin relevanten Logistik-Märkte wurden im Berichtszeitraum durch die Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Aktivitäten in vielen Teilen der Welt, des Welthandels und insbesondere die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie insbesondere auf den stationären Einzelhandel negativ beeinflusst.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Umsatz Der Umsatz des Logwin Konzern ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 um 3,4 % auf 822,9 Mio. Euro (2019: 851,5 Mio. Euro) zurückgegangen. Trotz gesunkener Volumina in der See- und Luftfracht erzielte das Geschäftsfeld Air + Ocean aufgrund deutlich gestiegener Frachtraten einen Umsatzanstieg von 560,7 Mio. Euro auf 574,4 Mio. Euro. Das Geschäftsfeld Solutions lag im Wesentlichen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die nationalen Netzwerkaktivitäten in Deutschland sowie durch Effekte aus Standortverkäufen und -schließungen mit einem Umsatz von 248,4 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 290,8 Mio. Euro.