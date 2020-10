Ergomotion gibt Eröffnung der ersten Produktionsstätte in Nordamerika bekannt

„Mit der Expansion in Nordamerika sehen wir eine hervorragende Gelegenheit, den Kundenservice in den USA zu verbessern“, so Johnny Griggs, Chief Operating Officer bei Ergomotion. „Unser Ziel ist es, unseren Partnern eine erstklassige Fertigungs- und Lieferkette zu bieten und ihnen dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und zu stärken. Wir freuen uns, mit Ciudad Juárez zusammenzuarbeiten, um unsere Fertigungskapazitäten zu erweitern und dieses Projekt tragfähig und erfolgreich zu machen.“

Ergomotion , Teil der Keeson Technology Group und weltweit größter Hersteller von verstellbaren Bettgestellen, wird in Ciudad Juárez im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua das erste Montagewerk des Unternehmens in Nordamerika eröffnen, eine 250.000 Quadratfuß große Produktionsstätte. Die Expansion wurde durch die Entscheidung vorangetrieben, die Produktkapazitäten zu erhöhen, die Fertigungsfunktionen zu überwachen und letztendlich näher am Kundenstamm von Ergomotion in den USA zu bleiben.

Ergomotion tätigt eine bedeutende Investition, welche die Schaffung von 400 Arbeitsplätzen in der Umgebung ermöglicht. Die Anlage in Juárez befindet sich im wachstumsstarken Südostquadranten der Stadt und ist etwa 8,5 Meilen von der US-Grenze entfernt. Für das Projekt sind direkte Kapitalinvestitionen in Höhe von 4,5 Mio. USD vorgesehen. Das langfristige Ziel von Ergomotion besteht darin, die Geschäftstätigkeit zu stärken und weitere neue Einrichtungen in den USA zu eröffnen, um bestehende Kunden, Einzelhändler und strategische Partner besser bedienen zu können.

„In Ciudad Juárez sind wir begeistert, dass Ergomotion hier in unserer Heimatstadt seinen nordamerikanischen Fußabdruck vergrößert“, so Hector Armando Cabada Alvidrez, Bürgermeister von Ciudad Juárez. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere lokale Wirtschaft zu stärken und die Chancen zu sehen, welche die Expansion für unsere Gemeinde bietet.“

„Unser Bundesstaat ist nachweislich einer der wettbewerbsfähigsten der Welt für die Fertigung. Wir sind zuversichtlich, dass keine Anstrengungen gescheut werden, um unsere Region weiterhin zur innovativsten, effizientesten und wachstumsstärksten in Nordamerika zu machen. Wir wissen, dass Ergomotion mit der Belegschaft in Ciudad Juárez zufrieden sein wird, und hoffen, dass dies für viele Jahrzehnte ihr neues Zuhause sein wird“, so Alejandra de la Vega, Ministerin für Innovation und wirtschaftliche Entwicklung des Bundesstaates Chihuahua.

Die neue Produktionsstätte wird dem konstanten Wachstumsschub Rechnung tragen, den die Kategorie der verstellbaren Bettgestelle in den letzten zehn Jahren und während der Pandemie erlebt hat. Die Anlage wird manuelle und halbautomatische Vorgänge umfassen, welche die kontinuierliche Verbesserung des Kundendienstes in den USA unterstützen und eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Lieferkette für Ergomotion-Produkte gewährleisten.

ÜBER ERGOMOTION

Ergomotion mit Hauptsitz in Santa Barbara in Kalifornien ist der weltweit größte Hersteller von verstellbaren Betten. Die Produkte der Firma werden als ganzheitliche Wellnesslösung mit integrierter Smart-Technologie kreiert, um Schlaf, Gesundheit und Lebensqualität insgesamt zu verbessern. Die verstellbaren Betten von Ergomotion sind so gestaltet, dass sie zu den branchenführenden Matratzengrößen passen und sich nahtlos in bestehende Bettgestelle integrieren lassen. Die Produkte werden in mehr als 30 Ländern an über 170 große Marken verkauft. Ergomotion gehört zur Keeson Technology Group, einem Konzern aus der chinesischen Stadt Jiaxing. Mehr über Ergomotion erfahren Sie unter www.ergomotion.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201030005270/de/