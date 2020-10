Podcast mit Martin Lück: Trump vs. Biden - was bringt die US-Wahl?

Am 3. November wählen die US-Amerikaner, wer für die nächsten vier Jahre ins Weiße Haus einzieht. Donald Trump sei kurzfristig zwar der Favorit der Märkte, sagt Dr. Martin Lück, leitender Kapitalmarktstratege beim US-Vermögensverwalter BlackRock in der neuen Podcast-Folge "Trump vs. Biden". Doch er meint, dass Joe Biden für Wirtschaft und Börse der bessere Präsident wäre. Wie Trump den USA langfristig schadet, was Deutschland von beiden Kandidaten zu erwarten hat und auf welchen Wahlsieger er tippt, das erklärt Lück im Interview mit Tobias Aigner.





