Deutsche nutzen und vertrauen Kryptowährungen immer weniger. Das Vertrauen in Gold und Fiatwährungen ist hingegen ungebrochen hoch. Der Bitcoin kletterte am Mittwoch trotzdem auf den höchsten Stand seit Januar 2018.

Das Vertrauen in die Preisstabilität von Kryptowährungen habe ebenfalls deutlich abgenommen: Während 2017 mehr als 30 Prozent der Befragten Digitalwährungen dahingehend vertrauten, fiel dieser Wert nun auf 15 Prozent. Das Vertrauen in die Wertstabilität von Gold (87 Prozent) und staatlichen Fiatwährungen (86 Prozent) ist dagegen ungebrochen hoch.

Der Löwenanteil der Befragten glaubt außerdem nicht, dass staatliche Währungen durch private Kryptowährungen abgelöst werden. Lediglich 24 Prozent der Befragten halten es für wahrscheinlich, dass Kryptowährungen staatliche Währungen als Transaktionsmittel ablösen werden.

Das allgemeine Wissen zu Kryptowährungen habe hingegen zugenommen: Fast 90 Prozent der Befragten gab an, schon einmal von Kryptowährungen gehört zu haben. Jeder Vierte weiß sogar, wie Digitalwährungen als Zahlungsmittel funktionieren.

Robert Bosch, Partner bei BearingPoint im Bereich Financial Service, fasst die Ergebnisse der Studie wie folgt zusammen: „Immer mehr Deutsche wissen über Kryptowährungen Bescheid und immer weniger nutzen sie. Dieser Trend geht mit einem stetig gesunkenen Vertrauen in Kryptowährungen insgesamt einher. Das Vertrauen in Gold und staatliche Währungen ist dagegen weiter ungebrochen.”

Trotz des Vertrauensverlustes der Deutschen stieg der Bitcoin am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Januar 2018. Zeitweise kostete ein Bitcoin mehr als 13.800 US-Dollar. Der Grund der Rallye: Der Zahlungsdienstleister PayPal hatte vor rund einer Woche angekündigt, Kryptowährungen in seine Online-Plattform zu integrieren.

Am Freitagvormittag steht der Bitcoin leicht im Plus. Ein Bitcoin kostet aktuell 13.245 US-Dollar (Stand: 30.10.2020, 11:00 Uhr, CoinMarketCap).

Autor: Ferdinand Hammer