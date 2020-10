Nachhaltiger Arbeitsplatz der Zukunft / "The Mission" startet in die vierte Projektrunde

München/Frankfurt am Main (ots) - Arbeitnehmer und Arbeitgeber stehen vor immer

neuen Herausforderungen. Dazu gehören Digitalisierung und Industrie 4.0, seit

diesem Jahr aber auch die Covid-19-Pandemie und daraus resultierend das

verstärkte Arbeiten im Homeoffice. Dies wirft Fragen auf. Wie muss ein

Arbeitsplatz gestaltet sein, damit flexibles, effizientes und nachhaltiges

Arbeiten überall möglich ist? Wie können Arbeitnehmerinnen, deren Tätigkeit sich

nicht zu Hause ausüben lässt, von neuen Möglichkeiten profitieren? Wie lassen

sich Gesundheit und die Freude an der Arbeit langfristig aufrechterhalten?



Mit diesen Fragen beschäftigt sich das vierte Projekt der

Nachhaltigkeitsinitiative The Mission

(https://www.handelsblatt.com/adv/the-mission/) unter dem Motto "Work - Be

Next!", das am 2. November starten wird. Interessierte können die

Kick-off-Veranstaltung ab 15:00 Uhr über den Livestream (https://www.handelsblat

t.com/adv/the-mission/livestream-am-2-november-the-mission-summit-2020/26303760.

html) verfolgen.







Company gemeinsam mit dem Innovationslab Futury, der Deutschen Bank, der

Handelsblatt Media Group und der Recyclinggesellschaft PreZero ins Leben

gerufen. Die vorherigen, jeweils dreimonatigen Projektrunden fanden zu den

Themen "Waste - Be Circular", "Banking - Be Green" und "Sports - Be Sustainable"

statt.



Die Initiative wird immer bekannter



Auch für das aktuelle Projekt sind drei Monate angesetzt. Und das Interesse

junger Talente, die Arbeitswelt der Zukunft aktiv zu gestalten, ist groß: Für

"Work - Be Next!" gingen rund 1.000 Bewerbungen ein. Trotz der Einschränkungen

im weltweiten Reiseverkehr konnten wieder zahlreiche internationale Talente für

die neue Mission gewonnen werden. Die 20 Teilnehmer mit unterschiedlichen

Fachrichtungen und aus verschiedenen Ländern bringen internationale

Berufserfahrung sowie spezifisches Know-how mit, unter anderem in den Bereichen

Data Sciences und UX-/UI-Design.



Aufgeteilt in fünf Teams suchen sie nach Lösungen für den nachhaltigen

Arbeitsplatz der Zukunft. So befasst sich eine Gruppe damit, wie Fabrikarbeiter

neue Kompetenzen und Fähigkeiten für die Welt der Industrie 4.0 erwerben können.

Die zweite Gruppe erarbeitet Programme zur Erhaltung und Förderung der

Mitarbeitergesundheit und der Unternehmenskultur im Homeoffice. Das Konzept des

dritten Teams soll sicherstellen, dass die Vorteile, die ein Bürojob bietet,

etwa Wäscheservice, Informationszentrale oder die Annahme privater

Paketsendungen, über ein Clubhouse auch den Beschäftigten in der Produktion

zugutekommen. Der vierten Gruppe geht es darum, die Arbeitsumgebung flexibel an Seite 2 ► Seite 1 von 2 Kohlendioxid jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







