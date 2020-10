Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Mit fast 80 Prozent der bewilligten Anträge im KfW Programm "EnergieeffizientBauen" wird im Neubau ein veralteter Effizienzstandard gefördert, während imBestand kaum saniert wird- Daten belegen, dass Energieverbrauch in Gebäuden durch energetische Sanierungdrastisch gesenkt werden kann- Bundesregierung muss im Gebäudeenergiegesetz schnellstmöglichEffizienzstandards anheben, um Klimaziele im Gebäudebereich noch zu erreichenEin neuer Faktencheck der Deutschen Umwelthilfe (DUH) belegt eine völligfehlgeleitete Förderpolitik im Gebäudebereich. Aktuell fließt ein deutlich zuhoher Anteil der Fördermittel in reine Mitnahmeeffekte für den Neubau, währendBestandsgebäude kaum saniert werden. Etwa 80 Prozent der bewilligten Anträge imKfW Programm "Energieeffizient Bauen" fallen im Neubau auf den KfW 55 Standard,der für den Neubau ohnehin Stand der Technik ist und klimapolitischunzureichend. Diese Gelder sollten dringend in die Sanierung des Gebäudebestandsfließen. Die Sanierungsrate für Bestandssanierungen liegt bei unter 1 Prozent.Um die Klimaziele zu erreichen und bezahlbares Wohnen auch für die Zukunft zugewährleisten, muss die Sanierungsquote auf über 3 Prozent anwachsen. Mit demdrei Jahre verspäteten Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) am 1.November zementiert die Bundesregierung den klimapolitischen Stillstand imGebäudesektor mit deutlich zu niedrigen Energieeffizienzstandards.Dazu erklärt Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH:"Die Bundesregierung betreibt klimapolitischen Raubbau im Gebäudebereich, indemsie notwendige CO2-Reduktionen im Neubau verhindert und es praktisch keineAnreize zur energetischen Sanierung gibt. Wir fordern die verantwortlichenMinister Seehofer, Altmaier und Schulze eindringlich auf, die im GEGfestgeschriebenen und überholten Effizienzstandards sofort anzupassen. Außerdembrauchen wir dringen eine klimapolitisch sinnvolle Förderpolitik. Das heißtdeutlich höher finanzielle Förderung bei der Bestandssanierung und Beendigungreiner Mitnahmeeffekte im Neubau."Die klimapolitisch notwendigen finanziellen Mittel liegen laut DeutschemMieterbund bei bis zu 25 Milliarden Euro pro Jahr. Das aktuelle Gesamtbudget fürKlimaschutzmaßnahmen im Gebäudebereich beträgt circa 4 Milliarden Euro pro Jahr.Zudem müssen die Mittel deutlich zielgerichteter eingesetzt werden. Auf seit2001 errichtete Neubauten entfallen lediglich 7 Prozent des Energieverbrauchs -die übrigen 93 Prozent sind Bestandsgebäude. Gleichzeitig ist die Darstellungder KfW-Fördermittel extrem intransparent: Nachvollziehbar dargestellt istlediglich der Anteil der Neuzusagen, nicht jedoch der Anteil Fördermittel nach