Strafanzeigen gegen Dobrindt und Scheuer im Dieselskandal von Fiat / Dr. Stoll & Sauer sieht CSU-Politiker in der Mitverantwortung

Lahr (ots) - Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat

Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Berlin und München gegen die beiden

CSU-Politiker Andreas Scheuer und Alexander Dobrindt gestellt. Vorwurf: Beihilfe

zum Betrug. Gemeinsam waren sie im Sommer 2016 dafür mitverantwortlich, den

Diesel-Abgasskandal von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in die Reise- und

Wohnmobilbranche hineingetragen zu haben. Im Tandem sorgten sie dafür, dass

Reise- und Wohnmobile eine Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

erhielten, obwohl die Fahrzeuge mit Fiat-Motoren ausgerüstet waren.

(https://ots.de/KHzQlP) Dem KBA war bekannt, dass die Motoren mit unzulässigen

Abschalteinrichtungen manipuliert waren. Niemals hätte eine Typengenehmigung

erteilt werden dürfen. Der Schaden für die Verbraucher ist enorm. Die Dr. Stoll

& Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH rät Betroffenen zu einer anwaltlichen

Beratung und empfiehlt dafür den kostenlosen Online-Check

(https://www.dieselskandal-anwalt.de/klageweg-pruefen) . Die Kanzlei gehört zu

den führenden im Diesel-Abgasskandal.



Schlüsselrolle von KBA und CSU-Politikern im Fiat-Abgasskandal





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Am 22. Juli 2020 kam es durch die Staatsanwaltschaft zu Durchsuchungen vonBüroräumen bei FCA in Deutschland, Italien und der Schweiz. Ein seit 2016schwelender Diesel-Abgasskandal kochte wieder hoch. Es geht um den Verdacht desBetrugs im großen Stil. Die Zahl der erbosten Verbraucher, die sich imDiesel-Abgasskandal von FCA an die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer wenden, steigt an.Vor allem weil die Reise- und Wohnmobilbranche betroffen ist. An die verkauftFiat im großen Stil Motoren und Fahrgestelle. EU-Kommission, Zulassungsbehördenin Italien und Deutschland haben im Skandal seit vier Jahren weggeschaut oderVerfahren verschleppt. Anfang 2016 deckte die Deutsche Umwelthilfe den Skandalauf. Das KBA bestätigte die Ergebnisse der Organisation mit Hilfe von eigenenUntersuchungen. Ministerium und EU-Kommission wurden in Kenntnis gesetzt. Unddann war Funkstille bis zu den staatsanwaltlichen Ermittlungen im Sommer 2020.Eine Schlüsselposition bei der Aufarbeitung des Skandals kommt dem KBA zu. DieBehörde hat Wohn- und Reisemobilen die Typengenehmigung erteilt, obwohlverantwortliche Personen darüber informiert gewesen waren, dass die Fiat-Motorenin den Fahrzeugen über eine unzulässige Abschalteinrichtung verfügen und dahernie auf deutschen Straßen hätten fahren dürfen. Auf Intervention des damaligenGeneralsekretärs Andreas Scheuer beim Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt(beide CSU) musste das KBA die Typengenehmigung für die Reisemobile erteilen.(https://ots.de/w3Tdo7)