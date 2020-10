Künzelsau/Köln (ots) -



- Halbjahresumsatz erreicht Vorjahresniveau

- Online-Umsatz wächst um 21 %

- Caramba Gruppe wächst zweistellig

- BTI legt 4 % beim Umsatz zu



Die Berner Group setzt die Aufholjagd des Geschäftsjahres 2020/2021 fort.

Nachdem die Umsätze im April und Mai aufgrund der Corona-Pandemie um bis zu 30 %

eingebrochenen waren, hat die Unternehmensgruppe dieses Loch innerhalb von vier

Monaten nahezu aufgefüllt. Mit rund 517 Mio. EUR Umsatz liegt die Gruppe nur

noch rund 2 % hinter den Vergleichswerten für das Vorjahres-Halbjahr. Im

September erzielte das Familienunternehmen den besten Monat der

Unternehmensgeschichte mit mehr als 105 Mio. EUR Umsatz. "Unsere Erwartungen

wurden zwischen Juni und September übertroffen, weil die Kunden sich vom ersten

Tag an auf uns verlassen konnten. Unsere Online-Einkaufskanäle und eine starke

Außendienstmannschaft haben sich ideal ergänzt. Und weil darüber hinaus Einkauf

und Logistik auf die neuen Bedingungen vorbereitet waren, wussten unsere Kunden

sofort, dass wir auch in der Krise die Bestellware schnell liefern können. Die

Kunden haben uns dafür nicht nur gelobt, sondern unsere Produkte und

Serviceangebote von Monat zu Monat stärker nachgefragt -was uns besonders freut.

Wir haben im ersten Halbjahr signifikant neue Kunden hinzugewonnen", sagte

Christian Berner, CEO der Berner Group.





Besonders gut lief es für die Berner Group im Geschäftsmodell Spezialchemie. DieCaramba Gruppe schloss das erste Halbjahr mit einem Umsatzplus von rund 15 % (76Mio. EUR) ab. Hier machte sich die frühzeitige Produktionsumstellung aufDesinfektionsmittel bezahlt.Im Geschäftsfeld Omnichannel-Trading (Multikanalvertrieb) liegt die Gruppe mitden Marken Berner und BTI im zu Ende gegangenen ersten Halbjahr um ca. 5 % (441Mio. EUR) hinter dem Vorjahreshalbjahr zurück. Das ist unter anderem daraufzurückzuführen, dass die umsatzstarke Region Süd mit Frankreich, Spanien undItalien viel stärker unter den Corona-Beschränkungen gelitten hat. In der RegionCentral mit Deutschland erreichte Berner das Niveau des Vorjahres (rd. - 1,5%)Relativ unbeeindruckt von der Pandemie präsentierte sich in den vergangenenMonaten der private Bausektor in Deutschland. Berner Central legte hier um rund2 % zu. Die Tochter BTI gehört zu den führenden Spezialisten undDirektvertreibern für das Bauhandwerk mit einem Sortiment von mehr als 100.000Artikel für den Profi-Handwerker aus den Bereichen Werkzeuge, Chemie,Befestigung, Sanitär/Heizung/Klima, Arbeitskleidung/Arbeitsschutz sowieBetriebsausstattung. BTI nutzte die guten konjunkturellen Rahmenbedingen sehrgut und schloss das erste Halbjahr mit einem Umsatzwachstum von 4 % auf mehr als61 Mio. EUR ab.Der Trend, dass Kunden stärker auf die Online-Angebote des HandelsunternehmensBerner Group zurückgreifen, verfestigte sich im ersten Halbjahr. Über dieelektronischen Einkaufskanäle wie Web-Shops wurde ein Umsatzplus von 21 %gegenüber dem ersten Halbjahr 2019/20 erzielt."Wir haben den Tiefschlag, den Corona und der Lockdown der Branche im Frühjahrverpasst haben, verdaut, aber noch ist nicht klar, ob weitere Rückschlägekommen. Wir sind zwar auch darauf vorbereitet, bleiben aber mit Prognosen sehrvorsichtig. Ich weiß, dass alle unserer Mitarbeiter mit vollem Einsatz unterwegssind, um das Geschäftsjahr mit einem Umsatzzuwachs abzuschließen", so Berner.Die Berner GroupDie Berner Group ist ein familiengeführtes europäisches Handelsunternehmen.Unsere Vision lautet: "We keep the world together and moving". Das heißt, wirsind der zentrale B2B-Handelspartner für alle Materialien im Bereich Wartung,Reparatur und Produktion für unsere Kunden im Bau-, Mobilitäts- undIndustriesektor. Mit über vier Kanälen schaffen wir für unsere Kunden einintegriertes Omnichannel-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilensowie im Bereich der Chemie sind wir gleichzeitig innovativer Hersteller. Wirsind mit über 200.000 Artikeln und 8.200 Mitarbeitern in über 23 Ländern fürunsere Kunden vertreten.Pressekontakt:Stefan SuskaPressesprecherT +49 221 80260 767mailto:stefan.suska@berner-group.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122571/4749075OTS: Berner Trading Holding GmbH