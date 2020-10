SKODA AUTO erwirtschaftet in den ersten drei Quartalen ein Operatives Ergebnis von 469 Millionen Euro (FOTO) Mladá Boleslav (ots) - - SKODA AUTO liefert trotz Corona-Pandemie von Januar bis September weltweit 721.900 Fahrzeuge an Kunden aus

- Deutlich positives Operatives Ergebnis von 469 Millionen Euro in schwierigem Geschäftsumfeld erzielt



- Erfolgreiche Weltpremiere des SKODA ENYAQ iV Anfang September in Prag, Online-Reservierung gestartet, Markteinführung des rein batterieelektrischen SUV erfolgt im Frühling 2021



- Auslieferungen und Ergebnisse im vierten Quartal abhängig von weiterer Entwicklung der aktuellen COVID-19-Situation in Tschechien und der Europäischen Union sowie notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz

SKODA AUTO hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 weltweit 721.900 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert (-21,0 %). Nach der weitgehenden Wiederherstellung der Absatzkanäle im dritten Quartal lagen die weltweiten Auslieferungen des Automobilherstellers im September wieder über Vorjahresniveau. Insgesamt hat die SKODA AUTO Group* per Ende September ein deutlich positives Operatives Ergebnis von 469 Millionen Euro erwirtschaftet. Auch die weiteren Finanzkennzahlen spiegeln die allgemeine Stabilisierung wider, sind allerdings weiterhin stark von den Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beeinflusst. Der Umsatz von SKODA AUTO beläuft sich in den ersten drei Quartalen 2020 auf über 12 Milliarden Euro, die Umsatzrendite liegt bei 3,9 Prozent.



Nach der starken Belastung der Auslieferungen und Finanzzahlen von SKODA AUTO im ersten Halbjahr durch die weltweit umfassenden Einschränkungen zur Eindämmung der ersten Welle der COVID-19 Pandemie hat der tschechische Automobilhersteller im zurückliegenden dritten Quartal deutlich an Fahrt gewonnen. Aufgrund von zuletzt wieder stabil funktionierenden Absatzkanälen und passgenau auf die Marktgegebenheiten zugeschnittenen Restart-Programmen konnte SKODA AUTO 295.200 Fahrzeuge an Kunden ausliefern. Insgesamt kommt die SKODA AUTO Group* in den ersten drei Quartalen auf 721.900 Fahrzeugauslieferungen an Kunden, das entspricht einem Rückgang von 21,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gründe dafür sind die erheblichen Beeinträchtigungen der Märkte sowie Produktionsausfälle durch den 39-tägigen Shutdown der Fabriken während des zweiten Quartals. Diese lassen sich aktuell in der Tschechischen Republik mit möglichen neuen COVID-19-bedingten Produktionseinschränkungen im weiteren Jahresverlauf nicht kompensieren. Im September lag SKODA AUTO mit 102.000 ausgelieferten Fahrzeugen über Vorjahresniveau (+2,6 %). Das Operative Ergebnis der SKODA AUTO Group* belief sich in den ersten drei Quartalen auf 469 Millionen Euro und die Umsatzrendite auf 3,9 Prozent.