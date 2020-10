NORDLB belässt CONTINENTAL AG auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Continental von 95 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Auf einen neuen Chef des Autozulieferers kämen große Herausforderungen zu, nachdem der jetzige Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhardt überraschend aufhören will, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Spätestens ab dem Jahr 2023 sollte es aber wieder spürbares Wachstum auf dem Automarkt geben./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 10:30 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 10:34 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Continental Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de