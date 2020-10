UBS belässt AMAZON COM INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 US-Dollar belassen. Das Ausmaß der Investitionen des Online-Händlers werde nur noch übertroffen vom Ausmaß der Möglichkeiten, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Zahlenwerk habe die Erwartungen in allen Belangen geschlagen. Das Online-Shopping gewinne immer mehr an Fahrt zulasten des stationären Verkaufs./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 02:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Amazon.com Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de