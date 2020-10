UBS belässt AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,35 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel der Fluggesellschaft sei so schwach wie befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Den Umstrukturierungsplan des Unternehmens wertete er aber positiv./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. AIR France - KLM Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de