Potsdam (ots) - In den USA wird aktuell eine neue Abgasskandal-Sammelklage gegen

Porsche gebündelt. Der Autobauer selbst hat im Rahmen interner Prüfungen

herausgefunden, dass diverse Porsche-Benziner mehr CO2 ausstoßen, als es

offiziell erlaubt ist. "Auch in Deutschland wird eine Klagewelle auf Porsche

zukommen. Der Abgasskandal beginnt jetzt erst richtig" , meint der Rechtsanwalt

Claus Goldenstein. Er ist Inhaber der Kanzlei Goldenstein & Partner

(https://www.goldenstein-partner.de/) , die mehr als 22.000 Mandanten im

Abgasskandal vertritt und unter anderem für das erste Bundesgerichtshof-Urteil

in der Sache verantwortlich ist.



Porsche manipulierte die Getriebe von Testfahrzeugen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Konkret wurden einige Testfahrzeuge von Porsche deutlich umweltfreundlicherkonzipiert als die PKW, die am Ende in den Verkauf gingen. So sollen in denTestfahrzeugen andere Zahnradgrößen im Getriebe verwendet worden sein. Diesesorgen für längere Übersetzungen und dadurch auch für einen geringerenKraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß.In den PKW, die in den Serienbetrieb gingen, wurden hingegen Zahnräder verbaut,die kürzere Übersetzungen im Getriebe ermöglichten. Dadurch wurden die Fahrzeugedynamischer, stießen jedoch auch deutlich mehr Schadstoffe aus. Tatsächlichhätten diese Autos also eigentlich gar nicht zugelassen werden dürfen.Das müssen deutsche Porsche-Halter wissen"Ein solches Verfahren ist natürlich illegal" , erklärt Claus Goldenstein undführt fort: "Auch fünf Jahre nach dem Bekanntwerden des Abgasskandals kommenregelmäßig neue Informationen ans Licht. Vollständig aufgeklärt wurden dieManipulationen noch lange nicht. Es ist zudem sehr wahrscheinlich, dass auchandere Hersteller ihre Benziner illegal manipuliert haben. Im Abgasskandalöffnet sich ein ganz neues Kapitel.Porsche hat die PKW-Manipulationen selbst entdeckt. Es ist das erste Mal in derGeschichte des Abgasskandals, dass ein Fahrzeughersteller sich selbstbeschuldigt. Das spricht für einen mehr als erhärteten Verdacht. DasKraftfahrt-Bundesamt und die Staatsanwaltschaft Stuttgart haben deshalb auch inDeutschland bereits Ermittlungsverfahren eingeleitet.Wir von Goldenstein & Partner gehen davon aus, dass die Sammelklage in den USAin einem Vergleich enden wird und die betroffenen Halter aus Übersee schnellentschädigt werden. So geschah es bereits im Rahmen von US-Sammelklagen gegen Volkswagen und Daimler. Doch auch deutsche Porsche-Besitzer haben dieMöglichkeit, Schadensersatz durchzusetzen.Die manipulierten Fahrzeuge werden durch den Skandal nämlich enorm an Wertverlieren und im schlimmsten Fall droht sogar der Verlust der Straßenzulassung.