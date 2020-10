--------------------------------------------------------------------------------

ISIN: AT0000A2K2R0Zwtl.: Sun Contracting Bearer Bond 2020: Inhaberanleihe ab sofort zeichenbarTriesen. Nach der Erstemission des depotfähigen Investmentproduktes im Jahr 2019emittierte die Sun Contracting AG auch im Jahr 2020 eine Inhaberanleihe. Der SunContracting Bearer Bond 2020 bietet einen jährlichen Fixzins von 5 % und ist inÖsterreich für Veranlagungen des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags gemäß §10 in Verbindung mit § 14 EstG geeignet. Das Emissionsvolumen beträgt 10Millionen Euro, gezeichnet werden kann die Anleihe ab sofort.Der Sun Contracting Bearer Bond 2020 mit der Wertpapierkennnummer ISINAT0000A2K2R0 ist durch die Depotfähigkeit sowohl für private als auch fürinstitutionelle Anleger relevant. Mit der Eignung für Veranlagungen desinvestitionsbedingten Gewinnfreibetrages nach österreichischem EstG richtet sichdie Sun Contracting AG vor allem an Selbstständige und freiberuflichSelbstständige, die im Bereich erneuerbarer Energien nachInvestmentmöglichkeiten mit steuerlichen Vorteilen suchen.Mit einem Fixzins von 5 % p.a. ist der Bearer Bond 2020 bis Oktober 2021 mittelsZeichnungsschein direkt bei der Emittentin zeichenbar und kann ebenso an derWiener und der Frankfurter Börse erworben werden. Als Zahlstelle gilt die BaaderBank AG, der Mindestzeichnungsbetrag lautet auf EUR 1.000,00 zzgl. 2 % Agio. DieTeilschuldverschreibung kann auf jedes Wertpapierdepot eingebucht werden und hateine fixe Laufzeit von 5 Jahren. Die im Fürstentum Liechtenstein gebilligteAnleihe ist auch in Österreich, Deutschland, Luxemburg, Ungarn, Italien,Kroatien, Polen, Rumänien, Slowenien, Tschechien, Bulgarien, der Slowakei undder Schweiz notifiziert und in diesen Ländern zeichenbar.Disclaimer:Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung gemäß der Delegierten Verordnung(EU) 2017/565 sowie Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129. Bei dieserMitteilung handelt es sich weder um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch umeine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Teilschuldverschreibungendes Sun Contracting Bearer Bond 2020 ("Teilschuldverschreibungen") der SunContracting AG ("Emittentin") noch um eine Finanzanalyse, eine Anlageberatungoder eine Empfehlung.Ein öffentliches Angebot von Teilschuldverschreibungen der Emittentin erfolgtausschließlich in Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn,