BARCLAYS belässt CREDIT SUISSE GROUP AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Credit Suisse nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Nach dem Konzernumbau in den Jahren 2015 bis 2018 lege die Schweizer Bank wegen weiterer Restrukturierungsmaßnahmen und anderer negativer Effekte nun wieder bereinigte Resultate vor, was die Komplexität des Zahlenwerks etwas erhöhe, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Vertrauen der Anleger steigere das nicht. Zudem habe es viele Diskussionen über Währungseffekte gegeben./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 19:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.