US-Aktien im Zeichen der anstehenden Wahlen

Mit dem nahenden Wahltag haben die US-Börsen jede Menge politische Nachrichten zu verdauen. Anfang Oktober zog sich Präsident Trump das Coronavirus zu, was Bedenken darüber aufkommen ließ, wie sich die letzten Phasen des Wahlkampfs entwickeln werden. Das nächste Konjunkturpaket steckt im Parlament fest. Und die Befürchtungen haben zugenommen, dass ein unklarer Ausgang im November Monate der Unsicherheit auslösen könnte, zu einer Zeit, in der die Coronavirus-Fälle in Teilen der USA und Europas zunehmen und die US-Konjunktur entscheidende Maßnahmen zur Bekämpfung der Rezession benötigt.

Aktienerträge sind historisch gesehen unpolitisch gewesen