Münchener Re – Konkurrenz macht Hoffnung!

Die Corona-Pandemie und dessen Auswirkungen gingen auch bei Versicherern nicht spurlos vorbei. Swiss Re versprüht mit seinem aktuellen Zahlenwerk aber Hoffnung auf eine Trendwende, wovon auch der deutsche Versicherer Münchener Rück profitiert.

Der zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re konnte seine Verluste im dritten Quartal erfolgreich eindämmen und spiegelt damit eine positive Entwicklung dar. Obwohl bei beiden Unternehmen auf Jahressicht ein dickes Minus in der Bilanz steht, gibt es Anzeichen für Besserung. Das lässt sich derzeit auch gut an der Reaktion der Börsenhändler ablesen. im Fall der Münchener Rück zeichnet sich eine vorsichtige Stabilisierung an einer markanten Unterstützung aus den letzten Jahren ab und könnte durchaus für eine mittelfristige Trendwende sorgen. Mehr als ein zartes Pflänzchen ist das bisher aber noch nicht, die Lage rund um das Corona-Virus spitzt sich wieder zu.

Schwieriges Marktumfeld

Aktuell versucht sich das Papier der Münchener Rück um eine Stabilisierung am 50 % Fibonacci-Retracement sowie der Unterstützung von grob 196,00 Euro. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs darüber wäre für eine positive Sichtweise auf die Aktie wünschenswert, nächsten Monat könnten dann wieder Kursgewinne einsetzen und zu einer Erholung an 211,98 Euro sorgen. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit an die Hürde um 220,00 Euro weiter zuzulegen. Sollten sich Anleger jedoch anders entscheiden und den Wert unter 196,00 Euro abwärts schicken, müsste von einer Korrekturausdehnung zurück auf 184,92 Euro ausgegangen werden.

Widerstände: 205,90; 209,67; 211,98; 215,00; 218,00; 220,00 Euro

Unterstützungen: 200,00; 198,45; 196,00; 194,10; 198,65; 1887,55 Euro

Münchener Rück in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.10.2019 – 30.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008430026

Münchener Rück in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.10.2015 – 30.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008430026

