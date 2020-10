GOLDMAN SACHS belässt NOVO NORDISK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach endgültigen Quartalszahlen auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 484 dänische Kronen belassen. Nach vorab veröffentlichten Eckdaten des Diabetesspezialisten habe der detaillierte Quartalsbericht wenig Neues gebracht, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:43 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Novo Nordisk (B) Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de