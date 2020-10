Künzelsau (ots) - Psychiater der renommierten Harvard-Universität sind

alarmiert. In Folge der Corona-Maßnahmen erwarten sie einen "weltweiten Tsunami

psychischer Erkrankungen". Zukunftsforscher rechnen mit einer "Epidemie der

Einsamkeit", die junge wie alte Menschen psychisch krank machen könnte. Die

Experten der Nationalakademie der Wissenschaften Leopoldina empfehlen zur

Bewältigung der prognostizierten psychischen Langzeit-Folgen eine Erweiterung

des Behandlungsangebots. Die Gradido-Akademie für Wirtschaftsbionik hingegen

verfolgt mit ihrem Gemeinwohl-Konzept einen ganz grundlegenden Ansatz, um

psychische und physische Gesundheit dauerhaft zu stärken. Das Gradido-Modell

fördert ein menschenwürdiges Zusammenleben, das in Krisen Kraft schenken kann,

das Immunsystem stärkt - und auch ältere Menschen explizit in die Gemeinschaft

einbindet.



Welle psychischer Erkrankungen rollt an







hat auf der Online-Konferenz der Europäischen Gesellschaft für klinische

Mikrobiologie und Infektionskrankheiten vor einem "weltweiten Tsunami schwerer

psychischer Leiden" infolge der verordneten Isolation und Angst gewarnt. Auch

Katharina Domschke, die als Psychiaterin und Direktorin der Klinik für

Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Freiburg in der

Corona-Arbeitsgruppe der Leopoldina vertreten war, berichtet, dass "alle Studien

bisher sagen, dass eine dritte Welle zu erwarten ist, die der psychischen

Erkrankungen". Die deutsche Bundestherapeutenkammer sowie irische

Wissenschaftler rechnen ersten Studien zufolge mit ähnlichen Szenarien.



Epidemie der Einsamkeit



Kontakte sind gerade für ältere Menschen nachweislich eine überaus wichtige

Ressource, die den Alltag strukturiert und sowohl die psychische als auch die

physische Gesundheit stärkt. Zugehörigkeit, menschliche Wärme und das Gefühl,

gebraucht zu werden, machen glücklich. "Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn",

unterstreicht der international bekannte Neurobiologe Gerald Hüther. Sie hält

uns bis ins hohe Alter fit, stärkt unser Immunsystem und lässt uns länger leben.

Durch die Kontaktbeschränkungen aber leben immer mehr Menschen allein in ihren

vier Wänden. "Die Zahl der Menschen fast ohne jeden menschlichen Kontakt in

einer Großstadt ist größer als man denkt", so der Leiter des Fachbereichs

Beratung und Seelsorge beim Diakonischen Werk Hamburg, Stefan Deutschmann.



Sorge vor Vereinsamung



Der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski warnt vor einer regelrechten

"Epidemie der Einsamkeit". In einer repräsentativen Umfrage hat er ermittelt, Seite 2 ► Seite 1 von 4



Der international bekannte Psychiater der Harvard Medical School, Viktor Patel,hat auf der Online-Konferenz der Europäischen Gesellschaft für klinischeMikrobiologie und Infektionskrankheiten vor einem "weltweiten Tsunami schwererpsychischer Leiden" infolge der verordneten Isolation und Angst gewarnt. AuchKatharina Domschke, die als Psychiaterin und Direktorin der Klinik fürPsychiatrie und Psychotherapie der Universität Freiburg in derCorona-Arbeitsgruppe der Leopoldina vertreten war, berichtet, dass "alle Studienbisher sagen, dass eine dritte Welle zu erwarten ist, die der psychischenErkrankungen". Die deutsche Bundestherapeutenkammer sowie irischeWissenschaftler rechnen ersten Studien zufolge mit ähnlichen Szenarien.Epidemie der EinsamkeitKontakte sind gerade für ältere Menschen nachweislich eine überaus wichtigeRessource, die den Alltag strukturiert und sowohl die psychische als auch diephysische Gesundheit stärkt. Zugehörigkeit, menschliche Wärme und das Gefühl,gebraucht zu werden, machen glücklich. "Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn",unterstreicht der international bekannte Neurobiologe Gerald Hüther. Sie hältuns bis ins hohe Alter fit, stärkt unser Immunsystem und lässt uns länger leben.Durch die Kontaktbeschränkungen aber leben immer mehr Menschen allein in ihrenvier Wänden. "Die Zahl der Menschen fast ohne jeden menschlichen Kontakt ineiner Großstadt ist größer als man denkt", so der Leiter des FachbereichsBeratung und Seelsorge beim Diakonischen Werk Hamburg, Stefan Deutschmann.Sorge vor VereinsamungDer Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski warnt vor einer regelrechten"Epidemie der Einsamkeit". In einer repräsentativen Umfrage hat er ermittelt,