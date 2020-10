Berlin (ots) - "Nach dem coronabedingt massiven Einbruch der Wirtschaftsleistungdurch den Lockdown im Frühjahr, hat die deutsche Wirtschaft sich im 3. Quartalwieder auf Erholungskurs begeben. Konsum, Investitionen und Exporte zeigenkräftig aufwärts. Das Aufholtempo wird nun angesichts des neuerlichenTeil-Lockdowns deutlich an Fahrt verlieren. Die sektoralen Schließungen sindeine erhebliche Belastung für die wirtschaftliche Erholung, selbst wenn sie ausGründen des Schutzes der Gesundheit vertretbar und angezeigt sein mögen." Dieserklärt Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA), in Berlin zu den heute vom Statistischen Bundesamtveröffentlichen BIP-Zahlen des 3. Quartals.Nach den aktuellen, vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes ist dieWirtschaft im dritten Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal um 8,2 Prozentgewachsen. Im Vergleich liegt das BIP aber immer noch um 4,2 Prozent unter demVorjahresniveau."Die Politik bleibt gefordert, mit Augenmaß vorausschauend und umsichtig zuhandeln. Für die weitere erfolgreiche Eindämmung der Pandemie ist esunerlässlich, neben den gesundheitlichen Folgen auch den volkswirtschaftlichenSchaden zu begrenzen. Dazu müssen weitere Schritte wie eine Modernisierung derUnternehmensbesteuerung, aber auch eine Verlängerung des Schutzschirms bei derWarenkreditversicherung auf den Weg gebracht werden", so Börner abschließend.34, Berlin, 30. Oktober 2020Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/4749291OTS: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V